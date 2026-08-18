儒鴻法說會／新客戶第3季出貨 總座洪瑞廷：明年上半年審慎樂觀

儒鴻（1476）新客戶開發傳捷報。總經理洪瑞廷18日表示，先前開發的數個新客戶中，已有一家正式下大貨訂單，目前正在生產，預計第3季出貨；隨著品牌新品開發力道延續，較長期需求預測也陸續展開討論，儘管明年仍存在總體環境及地緣政治等不確定性，但目前對2027年上半年營運審慎樂觀。

儒鴻18日舉行法說會。洪瑞廷表示，目前訂單能見度約六個月，與上一季相當，從現階段掌握的訂單來看，今年底營運大致穩定。不過，六個月能見度尾端仍存在品牌提前拉貨、延後下單及臨時追加等變數，因此目前尚無法明確預估第3、4季營運是否逐季成長。

法人關注，在近期單月營收站上37億元後，未來月營收35億元能否成為新的營運低標。洪瑞廷回應「我希望」，但指出公司目前設定的目標仍是每月營收30億元以上，是否調高目標，仍要觀察8、9月營運表現，下半年再進行檢討；至於達成每月30億元以上目標，從目前訂單能見度來看「深深樂觀」。

新產品方面，目前新品及Wellness相關產品占比約15%。洪瑞廷指出，陸續上市的新品市場反應維持不錯，原先一度擔心外部環境不穩定可能影響品牌投資新品的意願，但目前無論新品開發、上市，以及未來產品討論力道都持續存在。

毛利率也是關注焦點。洪瑞廷表示，目前仍維持28%至32%的內部目標區間，原先預計年中檢討是否上修，但由於部分既有carry-over產品下單力道高於預期，雖然新品加入對毛利率帶來正面效益，整體產品組合仍有變數，因此延至年底再檢討是否調整目標區間。

原料成本方面，儒鴻使用的原料與國際油價高度連動，目前油價已往下並相對穩定，採購成本可望逐步受到控制，先前原料漲價帶來的壓力，長期而言將逐步回歸較正常水位。公司也持續與品牌進行價格協商，但各品牌、產品實際轉嫁情況不一。

針對關稅，洪瑞廷表示，不評論單一品牌，但先前關稅增加時，公司確實曾與客戶討論共同分擔成本；若未來品牌端取得相關關稅退還，重新進入成本分攤討論是可以預期的。

產能布局方面，印尼新廠因規畫導入更多系統及自動化設備，廠區設計與過去不同，建置進度較原先預期略有延後，但目前仍以2027年第4季開始量產為目標。除印尼新廠外，公司也規畫更新越南、柬埔寨及台灣既有生產基地的自動化設備，在不大幅增加硬體設備下，提高生產效率及產出。