世紀填權行情強勁 除權3個交易日天天鎖漲停

世紀*（5314）在8月14日除權，每仟股無償配發3,157.02936096股，除權以來3個交易日，天天都是跳空漲停鎖死到終場，填權走勢強勁。

世紀*第2季合併營收15.8億元，季增21.21%，年增153.67%，寫新高；營業利益2.11億元，歸屬母公司稅後淨利0.83億元，每股純益（EPS）0.29元。累計2026年上半年合併營收28.83億元，年增166.63%，創歷史新高；營業利益3.6億元，歸屬母公司稅後淨利1.91億元，EPS為0.66元。

世紀*表示，近兩年集團營運規模快速擴張，透過策略併購、通路整合、品牌經營及數位導購等策略布局，營收呈現高速成長，若以公司股權分割前每股面額10元基準還原計算，2026年上半年EPS達13.2元。

世紀*指出，上半年在 AI 大健康本業穩健提供獲利現金流的基礎下，策略性將資源投入新世代無人機技術研發與多項前瞻標案布局。由於相關營業成本與研發費用前置，且標案參與仍處於資格審查與投標階段，效益尚待後續發酵，致使短期毛利率與獲利表現有所承壓。

世紀*強調，此為企業邁向多重營動能轉型的必要投資，隨著標案結果陸續落實，未來可望為集團帶來新一波顯著的獲利貢獻。在無人載具與防衛系統的技術布局上，目前已成功打造涵蓋飛控、SDR 抗干擾通訊、邊緣 AI 辨識及低成本 EO/IR 雙光酬載等四大「核心大腦」技術，並建置全數採用「非紅供應鏈」的本土化產線。目前，已成功開發出包含 Venus、August、Mars，及航程達 600 公里的 ORIMO-M1 垂直起降固定翼等多層次機種矩陣；同時將群控與自主避碰技術延伸至水面無人船（USV），展現出極強的跨域技術延伸力與高附加價值模組變現潛能。

世紀*配發股票股利4.56億元，每仟股無償配發3,157.02936096股，8月14日除權，當天就以漲停板開出後鎖死到收盤，除權以來3個交易日連續飆出3根漲停，展現出強勁的填權走勢。