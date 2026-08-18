金融股撐盤！富邦金漲逾3% 但元大金除權、股價走跌

4廣盛科技（7945）將於8月20日以每股參考價268元登錄興櫃，該公司深耕企業級儲存逾20年，從傳統企業級儲存設備供應商轉型為企業級地端AI基礎架構解決方案供應商；廣盛與策略夥伴華碩（ASUS）與宏碁（Acer）兩大台灣科技集團，透過提供涵蓋 AI 資料儲存、資料保護、容器化平台及邊緣 AI 運算的完整解決方案，滿足不同規模的企業 AI 應用需求，增強了廣盛在企業加速採納地端 AI 之際，同時將觸角延伸至全球市場。

2026-08-18 16:25