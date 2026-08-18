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金融股撐盤！富邦金漲逾3% 但元大金除權、股價走跌
台股18日開高走低，回測十日線，收在45,308.68點，下跌548.59點，跌幅1.2%。電子股普遍下跌，金融股逆勢撐盤，富邦金（2881）上漲逾3%，收129.5元，中信金（2891）、華南金（2880）、臺企銀（2834）、國泰金（2882）等上漲逾1%。元大金（2885）今日除權，每股配發股票股利0.4元，但除權狀況不佳，下跌逾2%。
元大金已成功完成7月21日的除息，元大金當時除息現金股利1.8元。近日金融股除權息狀況普遍不佳，第一金（2892）、合庫金（5880）11日除權息，當天第一金收盤重挫逾6%，合庫金重挫約8%，陷入貼息窘境。13日華南金、兆豐金（2886）13日除權息，但華南金重挫逾9%，兆豐金下跌逾5%。
不過，法人對下半年金融股維持正向看法，持續看好富邦金、台新新光金（2887）、中信金、永豐金（2890）、上海商銀（5876）等五檔。
法人指出，壽險金控第2季淨值平均季增27.7%，其中，國泰金、富邦金各季增38.6%、24.5%，推估每股普通股淨值分別季增21元至70.3元、17.8元至83.7元，主要來自FVOCI股票已實現及未實現增加，加上壽險保單負債公允價值改善。
法人表示，富邦金、中信金的其他權益已轉為正數，意謂可分配盈餘大幅回升，除強化壽險資本適足率外，並提升現金股息配發能力。
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