圓展法說會／啟動 AI 辦公室、商用無人機雙軌布局

圓展（3669）18日召開法人說明會，上半年來自視訊會議及專業影音市場需求回溫及ODM代工專案持續挹注，營收14.02億元，年增13%。同時，透過持續優化產品組合及提前進行關鍵零組件備貨，有效抵銷成本上漲對毛利率的不利衝擊；稅後淨利1.3億元，每股純益（EPS）1.4元，超越去年全年。

展望未來，圓展表示，業務布局將由傳統會議室協作（Collaboration）領域延伸至「AI辦公室」全方位應用，透過軟硬體整合，串接各類辦公室平台與服務；並進一步開發空間感測技術、代理型AI運算及自主空間調度系統，結合既有影音技術與AI能力，提升辦公空間智慧化及自動化程度，朝AI辦公室應用場景之整合解決方案供應商邁進。

此外，圓展在AI影像市場深耕多年，已累積深厚的邊緣人工智慧演算法（Edge AI）技術與影像調校實力，並將以此跨足具高成長潛力及高附加價值的「商用無人機」市場，鎖定「工業與基礎設施巡檢」及「智慧倉儲及無人室內物流」兩大核心應用，將既有AI影像核心技術延伸至更多垂直應用場景，透過技術授權與跨業合作，培植公司新的營運成長動能。