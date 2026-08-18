三地能源財報／上半年獲利報捷！ 綠電轉供每月逼近千萬度

三地能源（6946）公布上半年度財報。受惠於綠能業務多引擎發動，上半年合併營收達5.75億元，較去年同期成長4.57%；稅後純益1,929萬元，獲利表現顯著提升。在當前「全方位綠能整合服務平台」同業普遍面臨工程認列波動、甚至獲利承壓的環境下，三地能源不僅維持營收正成長，更繳出獲利倍增的亮眼佳績。

公司表示，帶動獲利強勁躍升的主要引擎，在於旗下「怪獸電力」自去年底正式啟動 CPPA（企業購售電合約）綠電轉供業務，目前每月轉供量已穩定站上1,300至1,400萬度規模，為集團挹注了高毛利且極具持續性的現金流。

面對全球高科技供應鏈的綠電渴求，三地能源董事長鍾炳利喊話表示「除了加速建置集團自有土地上的光電案場外，我們將傾全力開發中南部屋頂型光電轉供。三地能源將以『螞蟻雄兵』的概念聚沙成塔，朝向每月1,500萬度綠電銷售量為目標，期望在不久的將來，能躋身全台綠電銷售排名前十強。」

鍾董事長進一步說明此目標對台灣環境的實質貢獻「若以每月平均1,400萬度綠電計算，全年可供應1.68億度綠電。依據能源署公布的114年產業電力排碳係數0.466公斤換算，每年將可為台灣減少約高達7,800萬公斤的二氧化碳排放量。若以一座大安森林公園每年約可吸收110.5 至 242.6 公噸二氧化碳來換算，這等同於為台灣創造了 323 至 709 座大安森林公園的龐大年吸碳量，實質助力產業界達成淨零碳排目標。」

展望未來營運，三地能源在實體基建上的推進亦大有斬獲。今年7月，三地能源正式與日本News Release本前瞻能源科技大廠Sustech（台灣子公司韶司科技）舉行簽約儀式，承攬其位於新北市八里區「台北港貨櫃碼頭（TPCT）」的屋頂型太陽光電建置工程（EPC）及後續長期維運服務（O&M）。該工程規模約3.7MW，不僅是三地能源首次與國外大廠攜手，更是台灣少數大型指標性屋頂型光電案場。

此外，在電網穩壓與儲能調度方面，三地能源旗下子公司「三陸儲能」建置之 84.9MW大型E-dReg 儲能案場，預計將於今年下半年度正式上線，屆時將為台灣電網韌性提供強大後盾。

在備受社會關注的漁電共生領域，三地能源以真實數據粉碎外界疑慮。集團自營的七股養殖團隊於7月底進行首次文蛤採收，該批文蛤完全由三地能源團隊親自飼養，收成率高達9成。目前三地能源於七股地區除了與在地漁民深度合作外，自營養殖面積已達80頃，主力養殖物種為虱目魚及文蛤。

「雖然三地是能源業者，但在漁電共生的議題上，我們絕對堅持『以養殖為本』的經營精神。」鍾炳利董事長強調，集團已攜手專業養殖協會共同輔導，並積極為七股現有開發的養殖區申請「產銷履歷」，預計今年下半年度即可取得認證。透過「資訊透明、來源可追溯」的高標準自我要求，三地能源期盼能徹底消弭社會大眾對於光電板下養殖的疑慮，樹立農漁共榮的新標竿。

針對下半年的業務發展，鍾炳利董事長表示，三地能源將持續開發國外合作商，共同深耕台灣這片土地。與日本Sustech的合作只是一個開端，我們絕不會在近期市場熱推的屋頂型光電市場中缺席；同時，下半年度預計將有高達 132MW 的自持光電案場準備開工。