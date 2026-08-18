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AI 需求暴衝難敵高檔賣壓？南亞科創553元天價 記憶體多頭卻急煞

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
南亞科。聯合報系資料照
南亞科。聯合報系資料照

美國敦促蘋果不要採購中國記憶體晶片，加上AI巨頭營收年化預估值持續暴增，雙重利多激勵美光、SanDisk等國際記憶體股昨夜紛紛走強，帶動費半指數逆勢收高。台股記憶體族群18日早盤同步走強，南亞科（2408）、華邦電（2344）一度雙雙漲逾3%，南亞科更衝上553元再創歷史新高；不過隨著大盤翻黑震盪近750點，族群個股盤中也由紅翻黑，高檔多空激烈拉鋸。

這波記憶體行情背後，兩大產業題材持續發酵。首先，美國敦促蘋果降低對中國記憶體供應鏈的依賴，為美系及台系記憶體廠增添轉單想像；其次，AI應用快速擴張，持續推升資料中心硬體需求。

市場傳出，Anthropic截至7月底的營收年化預估值突破650億美元，較去年底約90億美元大幅成長；OpenAI同期也達400億美元，AI需求快速放大的態勢，進一步強化市場對AI晶片、記憶體及資料中心設備的長線需求預期。

不過，產業利多強勁，短線股價卻開始出現高檔分化。中東地緣政治風險升溫，伊朗揚言必要時轉向「全面進攻」，拖累台股盤中一度下殺540餘點，權值股轉弱也放大記憶體族群震盪。

南亞科、華邦電成交值分居台股第2、3大，力積電（6770）、華邦電成交量也居市場前段，顯示資金高度集中；但鈺創（5351）盤中直奔跌停，晶豪科（3006）、旺宏（2337）、力積電跌逾半根停板，華邦電也翻黑跌逾1.5%，僅南亞科在平盤附近震盪。

籌碼面也呈現法人「挑股不追族群」的態度。17日外資買超南亞科11,963張，卻大砍力積電68,116張，為當日賣超第1名；旺宏、華邦電也分別遭賣超16,512張、8,586張。外資資金在族群內輪動速度加快。

整體而言，去中化、AI需求與供給吃緊仍是支撐記憶體多頭的三大主軸，但股價高檔後，族群已從「全面上漲」轉向「強者恆強」。南亞科能否再創歷史高價、華邦電與力積電能否消化法人賣壓，將成為短線觀察重點；在大盤波動加劇之際，記憶體基本面雖未轉弱，資金是否持續力挺也成為行情能否延續的關鍵。

南亞科 記憶體 南亞

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