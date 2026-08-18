美伊60天臨時停火破局 油價重新走強 台塑化反攻號角響起？

美伊60天臨時停火正式破局，美國總統川普拒絕延期，並表示不急於結束這場衝突，伊朗也表示將從防禦性轉為全面進攻，中東情勢惡化，國際油價走強，布蘭特原油10月期貨每桶站上90美元大關。受原油上漲刺激，石化業上下游廠商再度開啟調價模式，若乙烯、丁二烯等石化基本原料價格漲幅大於輕油，台塑化（6505）可望受惠。台塑化18日一度上攻月線，成交量放大至3.1萬張。

美伊停火遙遙無期，白宮內部早已明白，無法在大限前敲定最終協議限制伊朗核計畫。川普17日表態拒絕延長停火，並把矛頭指向長期居中斡旋的盟友阿曼。伊朗方面則已決定轉守為攻，並設定美方履行合作備忘錄（MOU）的期限，若失敗伊朗將轉為採取「全面進攻」的軍事態勢。

國際油價因此走高，布蘭特原油10月期貨重新站上季線大關，每桶突破90美元，西德州原油每桶來到84美元，同樣站上季線。

石化業上下游廠商因此再度開啟調價模式，推升現貨價格快速上移。上游的三大石化基本原料方面，最大宗用途的乙烯近一周報價由每公噸965美元上漲至980美元，每公噸上漲15美元；丁二烯受益供應趨緊、下游加工廠加快腳步搶購，由每公噸1,300美元攀升至每公噸1,400美元，每公噸上漲100美元；至於丙烯則持平。

油價走強帶動乙烯、丁二烯等石化基本原料報價上揚，有助台塑化產品售價提升，若三大石化基本原料的價格漲勢比輕油價格漲勢更大，台塑化可望受惠中間的價差。

台塑化今一度重返月線，不過反攻失敗，盤中小漲近1%。台塑化自8月4日股價落底後，一路穩定向上盤堅，股價也回升至70元之上。