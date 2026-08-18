聽新聞
0:00 / 0:00
功率半導體傳漲價 分析師看好強茂等供應鏈受惠
功率半導體傳出漲價謦，法人機構表示，從去年第4季開始，各家功率半導體廠商開始發出漲價函，英飛凌首先發難，今年上半年包含STM、ON等一線大廠接續開始發出漲價函，陸系廠商也在4月陸續發出數次漲價函，已反映封裝及晶圓成本。
法人機構表示，從富昌電子7月發出的功率元件交期報告可以觀察到，功率元件的交期多數已經達到上限的52周，主要還是因為部分產品以6、8吋晶圓製造，近年來產能減少，加上安世及揚傑的國際事件造成的替代需求缺口仍未被滿足，因此，交期及價格持續提升。
另外，在需求方面，根據國際大廠安森美法說會中提及，將AIDC（AI DATA CENTER）的POWER相關IC的市場值從先前的120億美元上修至500億美元，另外也將單機櫃內的POWER相關IC產值從現在15,000美元（120KW）上修至2030年11,5000美元（600KW-1MW）。
而提升主要係因第三代半導體在VR系列大幅提升，包含SIC跟GAN等，但因為供電路徑複雜化，因此，SI BASE產品（二極體及MOSFET）用量在VR世代也有倍數的提升。
在台廠相關廠商的狀況，目前主要以有產能且切入AI相關需求廠商受惠較深，係因客戶首先要解決是缺料的狀況，較願意接受漲價，目前看好強茂（2481）今年每股獲利（EPS）將來到5.2元，主要基於功率半導體產業正向發展，加上強茂在第2季確實開出毛利率提升的財報，優於同業狀況，在AI 推升功率元件需求下，將有更多品項於明年開始出貨，貢獻高度成長具延續性。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。