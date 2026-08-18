第3季運價優於預期！長榮、陽明、萬海獲利喊升

貨櫃航運產業景氣展現韌性。法人指出，第3季運價表現優於原先預期，帶動長榮、陽明、萬海有望同步上修獲利預估，18日貨櫃三雄股價也相對台股逆勢走強，成為盤面焦點。

貨櫃三雄18日走強，買盤湧入帶動股價同步揚升，漲幅皆達2%以上。萬海（2615）盤中最高衝上108元，成交量超過5.9萬張；長榮（2603）最高觸及242元，成交量突破2.3萬張；陽明海運（2609）最高來到57.2元，成交量更放大至 7.1 萬張以上。

法人指出，8月美洲線運價逆勢走高，2026年上半年全球海運需求年增5.2%至9,844萬TEU，其中美洲線成長3.9%、歐洲線成長12.6%、亞洲線成長8.3%，中東因運輸受阻僅成長1.1%。第2季美國線運送量恢復成長10.8%，符合研究處預期，短期貨量仍不易出現衰退。

運價方面，法人分析，春節後各航線運價陸續回升，受到戰爭導致供應鏈不穩及旺季提前出貨帶動，運價持續上漲。原先市場預期7月24日關稅到期後，搶運潮結束將使運價回落，但從7月下旬至8月中旬觀察，美洲線運價反而逆勢走高。除巴拿馬運河水位下降、影響船舶載重外，部分航線亦出現港口壅塞，進一步支撐運價維持高檔。