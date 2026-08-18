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不只川湖創天價！欣興、台光電也創新高 3大AI千金股各擁什麼王牌？

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
川湖董事長林聰吉（右二）。(記者詹惠珠／攝影)
川湖董事長林聰吉（右二）。(記者詹惠珠／攝影)

台股18日盤中震盪近750點，權值股大軍走勢分化，台積電（2330）、聯發科（2454）兩大主帥雙雙退出10日線，衝擊大盤一度重挫540餘點，跌破5日線。然而，在市場震盪之際，高價AI供應鏈展現強勁抗跌韌性，川湖（2059）、欣興（3037）與台光電（2383）等三大千金股逆勢衝上歷史天價，成為盤面最強吸金焦點，也讓市場關注這三大AI巨頭背後究竟各自握有何種關鍵王牌。

伺服器滑軌龍頭川湖盤中最高衝上15,085元，展現驚人漲勢。川湖的王牌在於其長期建立的專利護城河與高獲利能力。隨著AI伺服器機櫃升級，滑軌負重與機構設計難度顯著提升，川湖憑藉高市占率與技術獨占性，獲利表現持續超出預期。

美系外資指出，川湖7月單月獲利已達外資估計第3季總獲利的46%，單月每股純益高達50.24元，強勁的基本面表現促使外資將目標價由10,000元大幅調高至15,000元。

ABF載板龍頭欣興盤中觸及1,200元，為盤中貢獻漲點的核心支柱之一。欣興的王牌在於高階產能結構轉型與顯著的營運拐點。受惠於AI GPU、ASIC與高效能運算需求強勁，欣興第2季毛利率由第1季的17.98%跳升至24.8%，營益率衝上15.51%，單季歸屬母公司淨利約131.15億元，年增逾440倍，每股純益達8.45元。7月營收續創新高，公司預期下半年AI產品占比將提升至7成，隨高階訂單增加與反應成本調漲，營運表現樂觀。

銅箔基板大廠台光電盤中寫下6,470元新紀錄，其王牌則為高階材料的市場領導地位與全球化擴產布局。輝達下一代AI伺服器平台Vera Rubin已於2026年6月進入量產階段，並自7月起開始量產出貨，台光電作為關鍵供應鏈大幅受惠。

台光電上半年合併營收803.42億元，每股純益達42.46元，創下歷史新高。為因應美系客戶需求，台光電除了在台灣取得桃園大園土地，董事會亦通過本季對美國子公司增資6883萬美元進行擴廠與設備更新，強化在地供應鏈競爭力。

儘管3大千金股各擁基本面利多，但籌碼結構出現分化。8月以來至17日止，欣興獲三大法人聯手買超48,906張，成為資金積極卡位的焦點；反觀台光電與川湖的外資籌碼則呈現賣超。台光電18日股價創下6,470元新高後，隨漲多賣壓出籠，盤中翻黑跌約1%，高檔震盪也開始浮現。

此外，資深證券分析師提醒，川湖等高市占AI股基本面仍無虞，但現階段股價反映的已不只是基本面改善，更包含資金大量湧入所推升的市場熱度。因此，股價處於高檔之際，投資人仍應避免在新聞熱度最高、股價最強勢時盲目追價，回歸檢視企業的獲利成長與長期不可取代性，才是判斷後續股價表現的關鍵。

千金股 欣興 台光電

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