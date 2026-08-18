傳統旺季到來 外資也看好 萬海突破百元大關、長榮漲至前高

台股18日盤中下跌近400點，但貨櫃三雄股價持續走高，萬海（2615）盤中突破百元關卡，一度衝上108元，長榮（2603）也一度回升至前高242元，三雄都上漲逾2%。貨櫃股利多頻頻，第3季進入傳統旺季，其中美東航線有效運力吃緊，市場預期，短線有望突破1萬美元大關，逼近新冠疫情期間的高檔水準。

貨櫃三雄股價表現強勁，昨日外資也同步大買長榮、陽明海運（2609）和萬海，以近十日來看，外資買超萬海合計5.1萬張、買超長榮4.8萬張、買超陽明3.3萬張。

SCFI運價指數今年四月底一路走高，6月後至今維持高檔，使得貨櫃三雄第2季財報表現亮眼，萬海毛利率衝上30.37%，季增近8個百分點，長榮毛利率來到22.8%，季增7個百分點，陽明毛利率回升至17.54%，季增10個百分點。

毛利率增加，三雄的營益率也同步上升，形成「雙率雙升」，第2季萬海EPS4.11元、長榮7.41元、陽明1.64元。而長榮上半年EPS達11.24元，為三雄中唯一賺超過一個股本的業者；萬海上半年EPS為6.84元，陽明為2.05元。

展望第3季，物流業者表示，歐美航線進入傳統旺季，貨主有基本的備貨需求，但巴拿馬運河近期受聖嬰現象及降雨不足影響，運河管理局數度下調船舶容許吃水深度，迫使部分船舶減載通行，加上亞洲及歐洲港口壅塞，航商持續以空班、跳港等方式調整船期，市場可供艙位因而收縮。

巴拿馬運河水位下降造成船舶通行困難，也使得美東航線運價飆漲，美東線運價目前每FEU（40呎櫃）運價升至9,568美元，距離1萬美元僅一步之遙，未來兩周部分市場報價甚至已上看10,900美元。