崇越逆勢一度攻漲停 盤中仍大漲逾7%

台股今（18）日拉回整理，半導體材料通路商崇越（5434）卻逆勢吸引買盤集中。崇越早盤以539元開出後快速走高，一度攻上漲停價567元，雖然隨後漲停打開，目前仍報558元，漲幅逾8%，成為盤面強勢焦點。

崇越昨日召開法說會，第2季及上半年營收、獲利與每股純益同步改寫歷史新高，並釋出下半年及明年營運持續成長的樂觀看法。亮眼財報加上訂單能見度延伸，帶動市場資金今日積極卡位。

崇越第2季合併營收208.3億元，年增22.6%；營業利益14.8億元，年增45.7%；歸屬母公司稅後純益15.4億元，年增67.8%。累計上半年營收393.6億元、年增20.2%，歸屬母公司稅後純益28.6億元、年增54.2%，每股純益14.79元，營運表現全面走高。

董事長曾海華表示，全球半導體大廠擴產方向明確，下半年又進入傳統旺季，看好今年下半年及2027年營運持續成長。目前先進邏輯晶圓廠及記憶體廠稼動率已達95%至100%，隨全球晶圓廠新產能於2027年至2029年間陸續開出，矽晶圓、光阻、光罩及晶圓載具等材料需求可望持續升溫。

其中，崇越先進製程石英製品市占率已達八成，訂單能見度直達2030年；因應AI伺服器高頻高速傳輸需求，公司也布局M9超低損耗等級石英布，目前已送交終端客戶驗證，並持續擴充先進封裝材料產品線。

除半導體材料外，環工業務也將接棒成為下半年成長動能。崇越目前海內外水處理、無塵室及廠務工程在手訂單合計接近200億元，第3、4季進入工程認列旺季，為後續營運再添支撐。