皇龍可轉債今掛牌 2027年起營運大啖南科紅利

皇龍開發（3512）國內第二次有擔保轉換公司債「皇龍二」18日正式掛牌，發行總額6億元，發行價格為102.75元，轉換價格20.5元，轉換溢價率104.86%。

皇龍表示，此次募資資金將主要用於償還銀行借款及充實營運資金，可望進一步優化財務結構並提升資金調度彈性。

法人表示，隨旗下建案自2027年起陸續進入完工交屋期，加上南科產業聚落持續擴張，皇龍中長期營運有望逐步進入新一波認列高峰。

深耕大台南住宅市場多年的皇龍，目前手中多項建案已陸續進入完工及交屋階段。繼「東門 CASA」開始認列後，後續包括「植上東門」、「皇龍天韻」及安平海興段等建案將接續完工，之後並有「天龍品居」、永興段及國安段等案源接棒，未來數年完工量體逐步增加，營運能見度同步提升。

按照皇龍規劃，總銷約32.2億元的「皇龍天韻」預計於2027年第1季交屋；安平海興段案總銷約18.6億元，預計2027年第2至第3季完工；總銷約25.2億元的「天龍品居」則預計於2028年完工。隨不同案場依時程陸續認列，可望降低單一年度完工波動，形成中期營收接棒動能。

除建案進入收成期外，台南產業基本面亦成為住宅需求的重要支撐。皇龍分析，2025年南科營業額達2.97兆元、年增34.26%，園區從業人員達9.85萬人，隨半導體、AI及先進製程相關投資持續向南延伸，高科技、高學歷及高所得就業人口持續聚集，帶動區域居住及置產需求。

皇龍認為，科技產業聚落形成後，通常將進一步帶動人口移入、所得提升及周邊生活機能發展，台南住宅市場亦可望受惠於南科擴張效應。若後續產業投資及就業人口維持成長，對自住型住宅需求及區域房市基本面均具一定支撐。

皇龍指出，目前政策面有助自住買盤逐步回穩。隨央行調整自然人第2戶購屋貸款成數，加上「青安3.0」上路，首購、換屋及婚育家庭的資金負擔可望獲得部分緩解。市場也持續關注後續住宅政策是否進一步朝支持首購、自住及青年成家方向調整，對以自住需求為主的南部住宅市場而言，政策環境相對有利。

從待認列案量來看，皇龍目前「皇龍六璽」、「東門 CASA」、「植上東門」及「皇龍天韻」四案尚未認列銷額合計約47.8億元，成為未來營收及獲利的重要支撐。隨相關建案逐步交屋，除營收規模可望放大外，獲利及淨值亦有機會同步提升。

此外，皇龍過往現金股利配發率約維持70％至80％，在建案認列推升獲利之餘，股東回饋政策亦為市場觀察重點。此次透過可轉債募資強化資金結構，可望增加後續土地開發、建案工程及營運資金調度空間。

展望後市，皇龍表示，仍將以大台南為核心布局區域，配合南科產業擴張、人口移入及自住需求進行土地與產品規劃。

隨2027年起主要建案陸續完工交屋，加上後續案源接棒，公司營運重心將由前期推案及工程階段，逐步轉向完工認列期，未來數年營收與獲利表現可望隨交屋量放大而升溫。