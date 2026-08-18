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長興打入封裝材料供應鏈且毛利率創高 法人調高目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

長興（1717）成功打入半導體封裝材料供應鏈，營收貢獻持續提升，加上精密設備出貨增加，第2季毛利率及獲利表現優於市場預期，未來營運成長動能可望延續，法人調高獲利成長預估值及目標價。

投顧法人分析，長興第2季毛利率創近年新高至24.8%，較前一季度增加2.6個百分點，主因除產品組合改善外，還有油價上漲產品反映油價及低價庫存助益，營業利益率亦創高至8.5%，單季稅後純益8.4億元，年增139.9%，每股稅後純益（EPS）約0.7元。

長興為亞洲合成樹脂及全球光阻產品領導供應商，並為全球三大光固化原材料供應商，第2季合成樹脂、電子材料、特用材料營收占比分別為51%、22%、27%，年增率為16%、1%、24%。

法人指出，長興目前特用材料主要有七個生產基地，分布於路竹、屏南、新山、常熟、昆山、珠海等地區，隨著UV光固化技術應用領域不斷擴展及市場對材料性能持續提出新要求，帶動產業規模持續擴大。

全球紫外線單體市場預計2025至2035年複合成長率約5.9%，法人表示，長興在光固化材料短期推動項目包括塗料及油墨產業擴量增利，高性能噴墨材料、高純單體、crosslink、準分子、EB固化等新品推展，且持續投入資本支出在特用材料，預計由目前約11萬噸提升達13.5至15萬噸，貢獻可望再提升。

毛利率 營收 法人

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