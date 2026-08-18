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有信心下半年獲利可望優於上半年 台勝科盤中漲逾半根停板

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
台勝科董事長郭文筆。聯合報系資料照
台勝科董事長郭文筆。聯合報系資料照

隨著整體市況復甦發展，半導體矽晶圓台勝科（3532）下半年迎來轉機，該公司有信心下半年獲利可望優於上半年，激勵近期股價表現，今日盤中漲逾半根停板。

台勝科累計今年前七月合併營收達82.21億元，年增幅度為17.6％，上半年每股淨損0.05元，不過第2季已轉為獲利局面，每股純益為0.12元。

台勝科先前提到，儘管今年上半年因新廠折舊攤提費用增加，導致獲利表現不如預期，但其8吋及12吋矽晶圓廠已滿載生產，下半年面對矽晶圓市場全面好轉，且與客戶溝通調漲價格得到非常正面的回應，有信心下半年獲利可望優於上半年，未來營運展望樂觀可期。

基於AI相關應用持續擴張，台勝科也指出，晶圓代工先進製程及記憶體對12吋矽晶圓的需求穩定提升；在成熟製程方面，AI需求效應已擴散至周邊晶片，特別是電源管理IC的需求尤為強勁，也帶動8吋矽晶圓市場呈現強勁復甦。

根據股權轉讓事前申報資料，台勝科大股東暨董事SUMCO申報要轉讓部分持股。SUMCO目前持有台勝科約15.77萬張股票，預計轉讓1.03萬張持股，在轉讓後的持股仍有約14.73萬張。

台勝科 矽晶圓 半導體

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