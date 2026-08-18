半導體股7月營收及半年報亮麗 法人推薦這些標的

受惠人工智慧（AI）需求持續強勁，半導體廠商7月整體營收年成長幅度明顯高於過去五年平均約23%，次產業當中，ASIC設計服務廠挾低基期及新專案放量，年增幅居冠；除IC設計與檢測外，多數次產業年增幅超過40%。

大型本國投顧指出，隨第2季財報繳出亮麗成績單及資本支出持續上修，目前推薦包括台積電（2330）、日月光（3711）、鴻勁（7769）、穎崴（6515）、旺矽（6223）、 聯發科（2454）、創意（3443）、世芯-KY（3661）、頎邦（6147）、南亞科（2408）、環球晶（6488）及華邦電（2344）等個股。

法人分析，台積電、英特爾、日月光投控、聯發科、聯電（2303）及記憶體廠商均上調2026年資本支出，並預期2027年仍是投資大年，且大部分擴產在一定程度建立於客戶需求及承諾，資本支出上修有助於市場降低對需求轉弱疑慮。

此外，法人過去幾個月以來持續觀察到CPU需求強勁，TPU需求亦有進一步上修空間，基於TPU、AWS Trainium為ASIC陣營重要代表，法人認為，聯發科將於2027至2029年在TPU市占率持續提升，成為TPU需求成長的主要受惠者。

雖然谷歌自由現金流轉負引發市場對AI投資變現疑慮，但亞馬遜同樣公布負自由現金流後，股價卻反應正面，顯示自由現金流並非近期市場修正的主因。法人表示，目前尚未見到AI投資有放緩跡象，近期市場修正更可能反映先前市場預期與評價偏高，加上市場風險偏好下降帶動的去槓桿。

展望2027年，法人提醒，市場更應關注的限制因素並非資本支出，而是電力供給，隨AI需求快速成長，若電力及相關基礎設施建置速度無法跟上，可能限制資料中心實際部署進度。

受限記憶體供給持續吃緊，GPU亦須在規格升級與最大化出貨量間做出取捨。法人預期，2027年新一代GPU記憶體規格將持續升級，但升級幅度可能低於市場原先預期，以兼顧有限記憶體供給下的GPU出貨量。