明年展望偏樂觀 環球晶盤中逆勢衝漲停

半導體矽晶圓廠環球晶（6488）日前召開法說會，估計該公司今年應當仍能實現業績持平到成長，而明年則將迎來營收顯著提高的局面，並認為今年下半年與明年首季的現貨價，應當會呈現上漲。偏向樂觀的前景展望支撐該公司近期股價表現，今日盤中甚至一度衝上漲停。

針對法人關切矽晶圓價格走勢，環球晶認為，過去兩年來，矽晶圓產業面臨價格壓力，但能源、物流、原物料，及產品要求提升等因素使得成本上升。不過近期產業供需情況有所改善，訂單能見度也增加，該公司正與客戶積極洽商，希望獲得其理解與支持。

環球晶沒有揭露目前的長約比例，不過除了與美光簽訂的10年長約之外，也強調有越來越多客戶與其洽談長約，且應用範圍從記憶體延伸至邏輯與特殊晶圓等。

展望後續營運，環球晶董事長徐秀蘭預期，新增加的產能在明年可為環球晶帶來更多營收挹注，且在成本增加之際，希望調漲矽晶圓報價，使得平均銷售單價可以提升。

徐秀蘭並指出，從上次法人說明會以來，環球晶對中長期的半導體前景看法變得更加樂觀。AI與高效能計算的需求持續成長，AI不只是短期的基礎建設周期，成熟製程應用需求也穩步增加，客戶端的庫存正恢復到健康水準。