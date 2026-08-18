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凌巨董事僅剩1人！第2季財報難產19日起停牌 股價跌停開開關關

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
凌巨新任董事長遠藤仁（右）與總經理濮家銓合影。 凌巨／提供 李珣瑛
凌巨新任董事長遠藤仁（右）與總經理濮家銓合影。 凌巨／提供 李珣瑛

凌巨（8105）因股權及經營權異動導致董事僅剩1人，無法由董事會決議通過2026年第2季財報。證交所17日宣布凌巨自8月19日起停止買賣，市場賣壓應聲湧現，18日開盤即重挫跌停至13.6元。

受19日起停止買賣消息影響，凌巨18日股價開盤直接跳空跌停至13.6元，雖然盤中陸續有買盤進場，股價一度拉升至14.55元，但賣壓再度湧現，導致盤中跌停開開關關，成交量大幅放大至近3.2萬張，多空交戰明顯升溫。

針對未能在法定期限內完成財報申報，凌巨緊急發布重大訊息說明，主因是近期股權與經營權發生異動，造成現任董事僅剩1人，依規定無法由董事會決議通過財報，才導致無法按時公告與申報。公司強調，目前各項業務、財務及營運均正常運作，與客戶、供應商及金融機構的往來未受影響，並無營運中斷情形。

為盡速完成財報申報程序，凌巨規劃於2026年8月24日召開股東臨時會，進行董事全面改選，並於同日召開董事會，核議第2季合併財務報告。公司表示，將盡速完成董事改選及財報董事會核議程序，以維護股東與投資人權益。

基本面表現上，凌巨7月合併營收達7.09億元，月增4.23%、年增11.87%；累計今年前7個月合併營收49.36億元，年增0.5%。

凌巨 財報 跌停

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