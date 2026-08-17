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大摩：川湖7月獲利創高 已達外資預估第3季總獲利的46%

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

股后川湖（2059）7月獲利創新高，17日跳空漲停一價到底。摩根士丹利證券（大摩）指出，川湖7月單月獲利已達到外資估計第3季總獲利的46%，市場對川湖第3季的獲利預估仍有上修空間。雖然川湖最近股價表現強勁，但大摩認為川湖獲利前景足以支撐股價，維持15,000元的目標價及「優於大盤」評等。

川湖公布7月營收時，已達到外資預估第3季總營收的40%，大摩將目標價從10,000元快速調高到15,000元；川湖公布7月每股稅後純益（EPS）為50.24元，又超前法人預估的進度，大摩重申15,000元的目標價。

大摩預估，川湖7月營業利益率估計仍將超過85%，明顯高於第2季的82.1%，這將強化市場對川湖下半年可望維持高毛利率的信心。川湖成長動能強勁，且第2季的毛利率達到 87.42%，季增9.7個百分點，表現亮眼且前景持續看好。管理階層指出，主要受惠於更有利的產品組合，推出大量新產品。這些新產品設計更複雜，通常毛利率也更高。

川湖認為，滑軌套件技術將持續演進，且川湖憑藉累積的知識，能更有效地將設計概念轉化為可量產的產品。此外，產品生命周期已由過去的 12–24 個月縮短至 6–12 個月，這雖然對供應鏈帶來更多挑戰，但同時也讓川湖這樣的領導廠商能提供更高的價值，因此川湖對未來數年的毛利率展望很有信心。

大摩認為，在 AI 應用快速世代交替的環境下，川湖憑藉完整的專利組合與強大的執行力，不僅深植且強化競爭優勢。大摩預估川湖2026年EPS可達382.77元，將2027年EPS上調53%到502.77元，以2027年的預估EPS來推算，給予30倍的本益比，得到15,000元的目標價。

大摩 川湖 外資

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