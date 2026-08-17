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嘉鋼列全額交割股 公司澄清：減資彌補虧損已完成

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導

嘉鋼（2067）19日起列為全額交割股，公司今晚發布重訊說明，主因今年第2季財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一。嘉鋼表示，公司已於7月31日完成減資彌補虧損，減資相關措施完成後，期後淨值已較第2季底提升，財務結構也同步改善。

嘉鋼精密工業股份有限公司表示，針對第2季合併財務報告中，會計師就公司及子公司繼續經營能力所揭露之「重大不確定性」事項，包括截至第二季底公司及子公司累積虧損、流動負債高於流動資產及負債比率等，主要依據6月30日當時的財務狀況進行評估、依相關審計準則於核閱報告中作適當揭露。

嘉鋼表示，針對財務結構改善，公司已積極推動相關健全營運計畫，並已於7月31日完成減資彌補虧損，以改善公司財務結構及降低累積虧損對淨值的影響，相關措施完成後，公司期後淨值已較第二季底有所提升，財務結構也同步改善。

此外，嘉鋼指出，公司目前持續推動待出售非流動資產之處分作業，預計於今年9月底前完成，相關資產處分完成後，除可增加公司現金部位及強化資金調度能力外，也有助於降低負債比率，進一步改善整體財務結構。

嘉鋼也指出，公司將持續透過營運改善、資產活化及資金調度等方式，強化財務體質及流動性管理，並持續降低財務風險，目前公司各項營運及資金調度均穩定進行，因應虧損來源的海外廠，將持續落實健全營運計畫及財務改善措施進行改善，未來隨減資彌補虧損及資產處分等措施陸續完成，預期將進一步改善公司財務結構及現金流量，提升整體財務穩健度。

減資 淨值

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