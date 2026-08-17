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凌巨8月19日起停止買賣
台灣證券交易所昨（17）日公布經形式審閱國內上市公司（除金融保險公司計32家申報期限至8月31日外）第2季財務報告的相關處置，自19日起執行處置措施，其中凌巨（8105）停止買賣。
證交所表示，凌巨未依法令期限公告申報第2季財務報告，故上市有價證券停止買賣。此外，華冠最近期公告申報的財務報告，經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告，其上市有價證券持續列為變更交易。
至於虹光，則恢復交易方法。證交所表示，該公司最近二期公告申報的財務報告顯示，淨值均逾3億元並達股本二分之一以上，且無其他應列為變更交易方法及採行分盤集合競價交易方式狀況，故其上市有價證券恢復交易方法。
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