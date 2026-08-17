聽新聞
0:00 / 0:00

聯友2026年拚賺逾六股本

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

聯友金屬-創（7610）上半年繳出14.71億元獲利、每股純益（EPS）25.37元的新高成績後，法人預期，在新增屏南二廠產能逐步開出下，下半年獲利有機會比上半年成長50%以上，全年挑戰賺進逾六個股本。

法人指出，聯友金屬受益近年來受AI、半導體與太陽能需求增加，加上大陸對鎢金屬限制出口，國際鎢價大漲的同時，帶動其主力產品鎢酸鈉出貨價格水漲船高，挹注營收、獲利創高。

該公司上半年營收29.29億元、年增461.6%；上半年稅後純益14.71億元、年增72.6倍，每股純益25.37元。

進入下半年，營運成長主軸由已於7月逐步投產的屏南二廠帶動。預計將使鎢酸鈉總產量增加約20至30%，因大陸持續限制鎢原料出口，聯友有望持續受惠國際大廠的去中化採購需求。

營收 法人 每股純益

延伸閱讀

欣興漲停衝1,120元、景碩逼近歷史新高！ABF 四雄齊揚 法人押寶誰？

結束處置「出關」股價不同命 川湖、健策、全新鎖漲停 欣興竟鎖不住？

中華化上半年獲利翻倍 股價攻漲停

奇鋐飆漲停！00406A重倉5.13%單日漲逾2% 展現主動選股爆發力

相關新聞

崇越營運旺到2027年 2026年營收挑戰800億元

半導體關鍵材料整合服務大廠崇越（5434）昨（17）日召開法說會，新任董事長曾海華首度主持，他提到，半導體需求持續飆升，帶動榮景持續，崇越下半年及2027年成長動能充沛，營運展望樂觀。

崇越海外搶市 德日美拓點

崇越（5434）昨（17）日於法說會更新海外布局，公司強調，持續深化在地化服務與全球供應鏈布局，已於7月設立印度子公司，後續也規劃於德國德勒斯登、日本福岡，以及美國愛達荷州陸續設立營運據點，全面打造最完整的半導體供應鏈平台。

台勝科大股東將大賣股

公開資訊觀測站昨（17）日最新資料顯示，台塑集團旗下半導體矽晶圓廠台勝科（3532）大股東暨董事日商勝高（SUMCO）將處分逾1萬359張台勝科股票。以台勝科昨天收盤價371.5元計算，市值近38.5億元。

太醫海外業績傳捷報

太醫（4126）昨（17）日參加櫃買中心舉辦的業績發表會，公司發言人、總經理室特別助理王昱婷表示，今年海外不少市場出現較明顯成長，其中德國市場成長約八成，北美市場成長約四成，包括亞洲、台灣等市場也有約一成成長，整體區域市場表現良好。

床的世界將上櫃 每股20元

床的世界（2938）昨（17）日舉辦上櫃前業績發表會，董事長陳三傑表示，公司未來將以「產品升級、擴大台灣市占、拓展全球市場」為三大主軸，並以「床墊多品牌專賣通路」模式拓展市場，預計9月中以每股20元承銷價掛牌。

大學光看好2027年營運表現

大學光（3218）總經理盧政宏昨（17）日表示，中國大陸既有營運正逐步朝損益兩平邁進，公司並掌握當地開放外商獨資醫院政策，在江蘇蘇州布局外商獨資三級眼科專科醫院，新增據點預計2027年第1季完成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。