聯友2026年拚賺逾六股本

聯友金屬-創（7610）上半年繳出14.71億元獲利、每股純益（EPS）25.37元的新高成績後，法人預期，在新增屏南二廠產能逐步開出下，下半年獲利有機會比上半年成長50%以上，全年挑戰賺進逾六個股本。

法人指出，聯友金屬受益近年來受AI、半導體與太陽能需求增加，加上大陸對鎢金屬限制出口，國際鎢價大漲的同時，帶動其主力產品鎢酸鈉出貨價格水漲船高，挹注營收、獲利創高。

該公司上半年營收29.29億元、年增461.6%；上半年稅後純益14.71億元、年增72.6倍，每股純益25.37元。

進入下半年，營運成長主軸由已於7月逐步投產的屏南二廠帶動。預計將使鎢酸鈉總產量增加約20至30%，因大陸持續限制鎢原料出口，聯友有望持續受惠國際大廠的去中化採購需求。