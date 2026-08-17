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岱宇轉型 重訓新品奪單
岱宇國際（1598）商用健身器材轉型取得關鍵突破，近期一口氣打入全球最大連鎖健身房Anytime Fitness，以及Orangetheory Fitness、Snap Fitness等北美指標客戶供應鏈。隨商用重訓新品開始轉化為訂單，商用業務將成為下半年營收重返成長的最大引擎。
岱宇過去產品以有氧健身器材為主，為補足商用重訓產品線，今年推出全新「i-Strength」系列，近期參加國際展會後陸續取得實質訂單。相較家用市場容易受到景氣、產品周期及通路庫存影響，商用客戶導入後，可望伴隨連鎖健身房展店及設備汰換，形成長期需求。
轉型效益已反映在營收結構。岱宇第2季商用健身器材營收年增21.4%，占營收比重升至27.1%；家用健身器材受新舊產品轉換影響，營收年減8.3%，占比降至61.8%。
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