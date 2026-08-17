上緯攜信驊 攻AI機器人

上緯控股（3708）邁入AI機器人落地應用元年，旗下上緯智聯科技加速拓展多元應用場域，攜手現場實境遠端管理領導廠商股王信驊科技子公司酷博樂，共同推動實體AI機器人從概念邁向商用，雙方正進行多項專案正進行合作開發，很快就會有成果。

「台灣機器人與智慧自動化展」暨「台北國際自動化工業大展」將於19日在台北南港展覽館盛大登場，上緯智聯首度以「台灣AI機器人生態系」為主軸，聯合富田等十餘家台灣產業、技術及學研合作夥伴共同展出。

上緯指出，隨著生成式AI與邊緣運算技術持續突破，實體AI（Physical AI）已成為產業關注焦點，機器人不再侷限於單一功能，而是朝向具備感知、判斷，與自主行動能力的智慧系統演進。

上緯智聯進一步指出，AI機器人的價值將在智慧製造、智慧物流、智慧醫療及公共服務等領域全面展現。

為強化機器人在複雜環境中的行動精準度，上緯智聯深度整合酷博樂的360度全景視覺與現場遠端管理方案，讓機器人具備全方位的感官進化，大幅提升作業效率與系統穩定性，成為AI監控轉型的先鋒。

上緯智聯表示，透過與酷博樂跨領域合作，不僅能縮短技術導入周期，更能快速驗證並複製成功的商用模式，讓AI機器人從實驗室走入真實場域，創造具體商業價值。

酷博樂則表示，透過搭載酷博樂全景AI視覺模組，機器人與機器狗等移動載具在行進避障、遠端操作與AI判讀時，擁有全方位、零盲區的完整視野，大幅提升移動載具在安防巡邏、倉儲巡檢及高風險場域中的自主巡航與智慧感知能力。

酷博樂全景360度相機模組就像是各式移動載具的「眼睛」。當系統偵測到異常時，能第一時間發出即時告警，不僅降低企業的人力巡檢成本，更能讓有限人力專注於更高價值的決策工作。