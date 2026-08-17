床的世界將上櫃 每股20元

床的世界（2938）昨（17）日舉辦上櫃前業績發表會，董事長陳三傑表示，公司未來將以「產品升級、擴大台灣市占、拓展全球市場」為三大主軸，並以「床墊多品牌專賣通路」模式拓展市場，預計9月中以每股20元承銷價掛牌。

陳三傑表示，床墊屬於民生必需品，台灣內需市場具穩定需求，隨消費者愈來愈重視睡眠品質，床墊產品也逐步從傳統寢具朝睡眠品質改善及智慧化方向發展，市場需求仍具成長空間。

產品結構方面，陳三傑表示，床的世界仍以床墊為核心，目前沒有大幅跨足家具市場的規劃，家具相關產品主要是配合消費者購買床墊時的需求，營收占比約5%。目前產品約65%為自有品牌、30%為代理品牌，其餘約5%為進口及家具、床架等產品，其中自有產品也是公司高毛利的主要來源。

通路布局方面，目前全台共有29個銷售據點，涵蓋12個縣市，並設有內湖、仁愛、北高雄等旗艦館，另跨足百貨專櫃；線上則布局官網及momo、蝦皮、PChome、Yahoo購物中心等平台，搭配子公司慕思實業發展電商品牌，形成虛實整合的銷售網絡。