精誠拓展電支 挹注營運

台灣資訊服務龍頭精誠資訊（6214）拓展電子支付市場，宣布與一卡通iPASS MONEY共同推出電子票券新應用場景。法人指出，一卡通市場近年來規模逐步擴大，且電子票券服務將成為會員經營及消費數據關鍵平台，未來有機會為精誠帶來全新成長動能。

精誠資訊表示，響應永續消費與數位生活趨勢，精誠資訊攜手一卡通於iPASS MONEY App合作推出全新「好禮券」平台，透過千萬綠點回饋機制，串聯電子票券、行動支付與會員服務，打造從購買、回饋到再消費的循環式數位消費體驗。

雙方藉由整合支付、點數與會員生態，不僅擴大電子票券的應用場景，也協助電子支付業者打造更完善的數位服務模式，為電子票券市場注入新成長動能。

精誠資訊資深協理陳亮為表示，電子票券服務正由單一交易工具，逐步轉型為連結支付、會員經營與消費數據應用的關鍵節點。