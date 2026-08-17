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富邦媒搶食直播商機
富邦媒（8454）旗下momo購物網今年營運策略力拚線上直播，以電視購物經驗帶動直播商機。
富邦媒昨（17）日統計，今年1月至今，momo官方直播專場已突破千檔，年成長五成，合作品牌數年增逾二成，帶動直播訂單數成長近四成。
momo購物網昨日直播韓國「黑白大廚」與國內食品業者聯名產品，將實體包裝文字轉換為影音畫面，帶動消費者更直觀的影音體驗。momo購物網指出，此跨界合作也是影音事業持續進化的縮影。面對消費者從電視走向手機、直播與多螢幕，以及AI快速降低影音製作門檻，momo也正把深耕電視購物逾20年累積的選品、品質把關、商品解析與影音導購能力，延伸到更多螢幕與消費場景。
momo購物網先前表示，計畫加入YouTube Shopping聯盟，但目前尚未定案。
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