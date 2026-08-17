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太醫海外業績傳捷報

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
太醫發言人、總經理室特別助理王昱婷。 記者謝柏宏／攝影
太醫發言人、總經理室特別助理王昱婷。 記者謝柏宏／攝影

太醫（4126）昨（17）日參加櫃買中心舉辦的業績發表會，公司發言人、總經理室特別助理王昱婷表示，今年海外不少市場出現較明顯成長，其中德國市場成長約八成，北美市場成長約四成，包括亞洲、台灣等市場也有約一成成長，整體區域市場表現良好。

太醫第2季營收6.03億元、年增6.6%、季增3.7%；推升上半年營收11.85億元、年增1.2%。受惠產品組合持續優化及成本控管，上半年毛利率由去年同期30.7%提升至32.6%，每股稅後純益（EPS）2.97元，淨利率18.21%，EBITDA率27.6%。展望下半年，仍可望維持穩健成長的步調。

王昱婷表示，近年持續擴大不同產品線布局，以提升整體營運韌性。2026年上半年前五大產品中，最大產品類別為管類，營收占比約26%；其次是密閉式抽痰管約20%，傷口引流產品約13%，客製化套類及帶類產品各約10%。

今年受到產品組合異動影響，密閉式抽痰管營收出現波動；相較之下，其他產品線則維持成長，其中各式套品類、客製化套品、傷口引流套組、新品品類及儀器等部分產品成長約兩成。

在市場布局方面，公司長期外銷比重超過八成，2026年上半年代工與自有品牌營收占比約六比四。公司目前主要採取雙軌策略，在成熟市場以代工業務為主，新興市場則以自有品牌通路拓展市場。

王昱婷指出，目前產品出口至80多個國家，市場布局相對分散，這也是醫材產業營運相對不易大起大落的特色。未來除了掌握整體市場需求外，也將持續耕耘具有成長機會的特定區域及產品。

王昱婷指表示，太醫將持續維持獲利能力及穩定現金股利政策，並透過產品組合優化、全球市場布局及自有品牌與代工雙軌策略，維持營運成長。

太醫 業績 櫃買中心

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