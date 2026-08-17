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遠傳強化一站式優惠體驗
遠傳（4904）昨（17）日宣布擴大一站式生活優惠體驗。聯合旗下「去哪吃」App和「遠傳心生活」App，擴大美食、訂位、旅遊等相關服務，持續擴大遠傳幣跨界應用場景，串聯美妝保養、購物、展覽、演唱會及生活服務等多元用戶福利，讓遠傳幣成日常生活實用回饋。
遠傳新成立「去哪吃」App近期推動訂購套餐券，並搭配具職人精神的人氣私廚餐廳，提供線上訂位服務，並推出用戶專屬保留席。
因應海外旅遊熱潮持續升溫，遠傳透過「遠傳心生活」App攜手Agoda、AsiaYo、Klook、Trip.com及雄獅旅遊五大知名旅遊品牌，提供全球住宿、熱門景點票券、一日遊、自由行及團體旅遊等多元旅遊商品，滿足不同旅遊需求。讓旅遊規劃更輕鬆、回饋更有感。並結合「遠傳心生活」App提供超值原號漫遊與優質旅平險服務，打造一站式出國旅遊體驗，其中，旅遊險除了海外突發疾病醫療防護外，納入海外租車自駕保障，及主題樂園或演唱會因故取消等專屬慰問金保障。
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