遠傳強化一站式優惠體驗

崇越（5434）昨（17）日於法說會更新海外布局，公司強調，持續深化在地化服務與全球供應鏈布局，已於7月設立印度子公司，後續也規劃於德國德勒斯登、日本福岡，以及美國愛達荷州陸續設立營運據點，全面打造最完整的半導體供應鏈平台。

2026-08-18 00:03