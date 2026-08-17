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PE漲價 台塑、台聚進補

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

油價轉趨堅挺下，石化基本原料乙烯、丁二烯近一周各有每公噸15、100美元漲價，並帶動下游泛用樹脂聚乙烯（PE）三大品項和ABS等原料上攻，可為上下游石化廠台塑化（6505）、台塑（1301）、台聚和國喬等營運加分。

市場人士指出，觀察近日油市變化，由於美國和伊朗雙方在和平協議上無重大進展，並傳出美國可能無限期對伊朗進行海上封鎖，同時加大對德黑蘭的經濟制裁，提振油價反彈上漲。

以14日為例，紐約NYMEX-9月輕質原油期貨漲1.15美元，收於每桶82.4美元，倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨也漲1.45美元，收於桶88.52美元。而受原油拉漲刺激，石化業上下游廠商再度開啟調價模式，推升現貨價格重心快速上移。

上游的三大石化基本原料方面，最大宗用途的乙烯近一周報價由每公噸965美元上漲至980美元，漲價每公噸15美元；丁二烯受益供應趨緊、下游加工廠加快腳步搶購，讓行情漲價每公噸100美元，由每公噸1,300美元攀升至每公噸1,400美元；至於丙烯則持平。

下游泛用樹脂方面，PE三大品項部分，使用於包裝袋的高密度聚乙烯（HDPE）、農業用膜原料線性低密度聚乙烯（LLDPE）和塑膠製品原料低密度聚乙烯（LDPE），分別有每公噸10至30美元漲價。而做為家電、汽車內裝用料的ABS近一周上漲每公噸30美元。

另外，醫療器材原料聚丙烯（PP）、建材用料聚氯乙烯（PVC）則持平；僅做為家電產品包裝用膜的聚苯乙烯（PS）因下游觀望氛圍濃厚跌價每公噸50美元。

台塑 台聚 漲價

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