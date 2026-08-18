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台勝科大股東將大賣股
公開資訊觀測站昨（17）日最新資料顯示，台塑集團旗下半導體矽晶圓廠台勝科（3532）大股東暨董事日商勝高（SUMCO）將處分逾1萬359張台勝科股票。以台勝科昨天收盤價371.5元計算，市值近38.5億元。
根據公告，勝高將透過一般交易，處分相關股票。根據股權轉讓事前申報資料，勝高目前持有台勝科約15.77萬張股票，此次預計轉讓逾1萬359張持股，轉讓後，勝高仍持有台勝科股票逾14.73萬張。
勝高是全球前二大半導體矽晶圓廠，目前掌握台勝科三席董事，包括副董事長一職，由窪添伸一擔任。
台勝科前七月營收82.21億元，年增17.6%；上半年每股淨損0.05元，不過第2季已轉為獲利，每股純益0.12元。
台勝科先前提到，儘管今年上半年獲利不如預期，但下半年面對矽晶圓市場全面好轉，其8吋及12吋矽晶圓廠已滿載生產，營運展望樂觀。
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