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大學光看好2027年營運表現

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

大學光（3218）總經理盧政宏昨（17）日表示，中國大陸既有營運正逐步朝損益兩平邁進，公司並掌握當地開放外商獨資醫院政策，在江蘇蘇州布局外商獨資三級眼科專科醫院，新增據點預計2027年第1季完成。

盧政宏表示，隨新醫院布局推進，加上台灣屈光、白內障及兒童視力防控業務成長，看好下半年至明年營運表現。

大學光昨日舉辦法說會。盧政宏表示，中國大陸開放九個城市設立外商獨資醫院，公司取得相關資格，希望將台灣累積的自費眼科醫療營運經驗導入中國大陸，與當地以醫保為主的市場做出差異化。蘇州新醫院總面積約3,200平方公尺，整體擴建計畫預計2027年完成，未來將作為大學光深耕華東市場的重要據點。

大學光今年第2季並將浙江太學持股由70%提高至100%，未來中國大陸營收及獲利將全數反映於合併財報。盧政宏指出，今年仍有新醫院建設投入，拖累中國大陸獲利，但從既有營運來看，正逐步朝損益兩平前進，明年起有機會慢慢扳回今年投入造成的影響。

台灣本業也浮現回升訊號。大學光表示，今年以來平台手術量約年減10%至15%，但6月開始轉正，看好下半年傳統旺季帶動營運續升。

大學 法說會 白內障

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