美琪瑪強攻先進化學材料

全球最大PTA氧化觸媒廠商美琪瑪（4721）昨（17）日舉行法人說明會，董事長嚴隆財表示，今年開始鈷、鎳價格向上，對公司營運有幫助；此外公司回收技術取得UL認證，並持續往先進化學材料發展，今年第2季先進材料產品已占營收比重約36%。

美琪瑪昨日舉行法說會，由董事長嚴隆財主持。總經理嚴文志表示，公司具長期鈷、鎳金屬純化能力與經驗，自七、八年前開始發展先進化學材料，部分產品已陸續透過客戶間接導入MLCC、半導體及載板等終端應用，今年占營收比重顯著放大。此外，持續發展電池回收業務，公司已取得回收鈷、鎳的UL認證，預期訂單將持續增加。

財務長鄭哲岳指出，美琪瑪今年第2季產品營收結構中，PTA氧化觸媒需求穩定，占營收約40%，不過，今年以來先進化學品占比增加，由去年第4季的8%，大幅提升至今年第2季的36%，增加28個百分點；同期電池產品占比則由44%降至22%，PTA占比由48%降至42%。鄭哲岳表示，因公司產品組合彈性，今年朝少量多樣先進化學品轉型，營收結構大幅轉變。

嚴文志表示，廢電池回收技術近期有所突破，除硫酸鈷、硫酸鎳回收外，也成功分離出其他稀土成分，並持續與日本客戶合作，朝先進化學品技術開發。並強調硫酸鈷、硫酸鎳已取得UL回收認證，預估未來能有機會取得更多訂單。並表示，鈷價較2025基準明顯墊高，鎳價呈溫和上升，搭配公司UL認證優勢，預期能進一步強化對客戶的議價能力。

美琪瑪今年第2季營收8.13億元，年減17%；稅後純益1.37億元，年增129%，每股純益（EPS）1.83元；毛利率26.63%、年增14%。上半年累計營收15.75億元、年增8%，稅後純益2.63億元、年增126%，EPS 3.51元。嚴文志指出，今年營收雖持平，但毛利率已顯著提升，主因為逐步由大宗材料，轉向少量多樣、高毛利導向的接單策略。

展望下半年市況，嚴文志指出，目前全球鈷、鎳供給主要仍受生產國當地政策變化影響，雖整體供需偏寬鬆，預期下半年價格仍將持穩。此外，將持續推進先進化學產品，客戶需求也呈成長態勢。