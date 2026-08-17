億光2026年下半年營收向上

LED封裝龍頭億光（2393）昨（17）日召開法說會，公司指出，受惠原物料成本漲勢趨緩，並適度轉嫁終端客戶，下半年毛利率與整體營收皆將優於上半年，營運成長動能持續聚焦車用及不可見光兩大核心應用。

億光表示，中國車廠出口電動車動能持續，帶動車外轉向燈、煞車燈及車內氛圍燈等車用LED需求，目前市占基期仍低，極具成長空間。

此外，在高階光耦產品方面，億光在AI伺服器電源控制模組出貨占比已逾兩成，並持續與大客戶深化合作開發；第三類半導體已切入充電樁市場，該產品線今年營收預期呈現雙位數增長，惟占整體營收比重仍低於1%。

針對新興領域布局，億光透露，光通訊方面已透過轉投資策略卡位，聚焦Micro LED短距離光傳輸應用，尋找切入市場定位；機器人應用則以伺服馬達控制光耦、屏障偵測感測器及大功率紅外線補光LED切入機械手臂、掃地機器人與無人機等主流機型，同時也已著手開發人形機器人相關技術。

億光指出，泰國新廠預計2027年3月完工進機，下半年完成驗收試產，第3季至第4季正式量產，初期以高毛利消費性電子LED為主；今年泰國廠資本支出約15億至20億元，一般設備採購今明兩年維持在5億至10億元。

資產活化進度上，億光苗栗銅鑼廠以34.58億元處分予信邦，預計今年第4季完成交割，處分利益22.58億元。公司強調，目前上半年整體稼動率維持六成至七成，現有產能足以因應市場需求，短期內無其他資產處分計畫，將集中資源進行具效益的策略性投資。

億光目前產品營收占比為不可見光40%、消費性電子25%、車用13%、背光13%、照明9%；毛利率表現則以消費性電子最佳，其次為不可見光與車用，背光與照明則低於平均值。