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邑昇新廠啟用 產能躍進

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

PCB廠邑昇（5291）昨（17）日宣布，桃園龜山擴建二期廠房啟用，整體月產能可望提升至原有產能的1.5倍，除強化量產承接能力，更為高階PCB產品放量，以及後續營運成長提供充足產能支撐。

邑昇看好，新產能開出後，將進一步擴大該公司高附加價值產品比重、提升營收規模，並奠定毛利結構基礎。

邑昇指出，積極導入高階生產設備、自動化搬運及數位化製程管理，進一步擴充高層數、高精密、高頻高速及厚銅等利基型PCB產能。此次二期廠房投資約5億元，土地面積5,700平方公尺、廠房面積18,600平方公尺。

市場布局方面，邑昇近年持續將產品組合推向高附加價值應用，鎖定AI伺服器、資料中心、工業電腦、車用電子及無人機等市場，並積極拓展低軌衛星與航太軍工應用。

邑昇指出，該公司2021年即開始布局航太衛星市場，並已取得全球一線客戶合格供應商資格；加上取得AS9100航太品質管理系統認證，在風險管理、製程管控、供應鏈管理及產品追溯等面向接軌國際標準，進一步取得進入全球航太、衛星及國防供應鏈的重要門票。

營收 PCB 製程

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