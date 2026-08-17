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昕力資訊AI新品齊發

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

昕力資訊（7781）宣布，領軍AISO主權AI產業聯盟，推出AI筆電與全系列軟硬整合一體機，包含AI筆電、產業專用機，聯盟10月將進一步推出首款自營品牌「AISO 1」地端AI代理（AI Agent） 機種，搶攻百工百業的主權AI應用商機。

AISO主權AI產業聯盟成立於今年3月，由昕力資、群聯Gogolook、凱鈿、台灣銘板、大世科、安圖斯、興創知能、景宜、智聯服務、精英、豐康科技等台廠組成，指導單位為工研院，共同展開策略合作。該聯盟成立不到半年，即陸續推出產品，展現台灣科技業快速開發的能力。

昕力資總經理葉怡蘭指出，市面上傳統AI筆電或硬體多半僅提供終端算力，缺乏企業級的管理與防護機制，此次昕力推出的AISO AI一體機，可選擇搭載OrientAI平台，提供企業雲地兼顧的集中化管理介面，且具有設定Token用量上限功能管控成本，以及標準化的AI Agent管理機制，實現安全可控的企業級AI治理。

葉怡蘭表示，隨著AISO主權AI產業聯盟第二波成員加入，AISO生態圈日漸擴大，首發以AI筆電為先鋒，後續還有多種一體機方案。

筆電 Gogolook 群聯

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