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雲豹2026年全年營收挑戰新高

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

太陽能系統廠雲豹能源（6869）昨（17）日攜手旗下子公司天能綠電、台普威能源共同召開線上法說會，總經理趙書閔指出，下半年起集團國內外案場將陸續動工與認列，有信心2026全年營收挑戰新高，海外營收年增長率也將達雙位數，且營業毛利率結構將獲改善，展望樂觀。

雲豹能源上半年合併營收34.98億元，年減2.4%；營業毛利5.7億元、年增67%；毛利率16.3%，較去年同期提升6.8個百分點；營業利益1.09億元、年增195%，反映本業獲利結構持續改善，惟受到業外損益及相關財務認列影響，每股淨損1.89元。

分析雲豹能源上半年營收，售電營收占比49%，是最大營收來源；儲能工程占比23%，海外營收亦接近整體營收四分之一，顯示多元事業與海外布局效益逐步顯現。

雲豹能源副總經理譚宇軒表示，集團日前已成立「雲豹超算」，切入AI資料中心市場，業務涵蓋資料中心統包建置、營運託管及算力租賃，預計今年開始貢獻營收。明年隨AIDC建置及算力租賃服務陸續展開，相關營收可望倍數成長，成為集團新的長期成長動能。

綠電銷售方面，趙書閔指出，天能綠電未來三年綠電交易維持高速成長，並透過併購台灣碳資產電業及持續評估同業整併，進一步擴大市占；目前天能在手綠電合約達341億度，今年上半年綠電轉供量已達3.05億度，超過去年全年近4.2億度的七成。

儲能方面，台普威海外布局持續放大，目前日本已完成13座儲能案場併網，並成為主要營收與獲利來源；澳洲市場亦自7月起開始貢獻營收。

展望未來，雲豹能源除綠電與儲能維持主要成長動能，甫完成交割的187MW太陽光電資產、AIDC、SOFC及海外工程亦將陸續挹注，預期海外營收維持雙位數成長，營業毛利率結構亦將隨多元布局逐年優化。

雲豹 營收 雲豹能源

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