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雙A攜高通 攻入門筆電

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
宏碁。 聯合報系資料照
宏碁。 聯合報系資料照

宏碁（2353）、華碩攜手高通擴大非x86架構筆電布局，將採用高通驍龍C平台推出終端產品，瞄準300美元及以上價位的入門級筆電市場。

近期零組件漲價，導致PC買氣受壓抑，法人認為，宏碁、華碩攜手高通衝刺價格相對親民的入門筆電市場，有利吸引買氣，帶動出貨量。

高通近年積極擴大筆電晶片布局，不斷推出新世代產品搶市，除了入門級的驍龍C之外，還有先前去年9月推出的驍龍X2 Elite Extreme與驍龍X2 Elite晶片，今年1月再發表驍龍X2 Plus晶片等。

其中，驍龍X2 Elite Extreme標榜專為超頂級PC打造，驍龍X2 Elite鎖定頂級PC市場，驍龍X2 Plus是為因應現代專業人士、新銳創作者、日常使用者等需求。

高通今年初曾透露，驍龍X系列已獲得超過150款PC設計採用。

至於驍龍C平台，高通指出，該晶片主要專為學生、家庭與小型企業打造，能兼具價格與流暢效能、電池續航力與高能效設計，為消費者提供更多元的選擇。

高通旗下高通技術公司產品管理副總裁Nitin Kumar表示，驍龍C專為滿足入門級筆電市場需求而打造。學生、家庭與小型企業需要可靠、反應流暢，並能因應各種日常任務的裝置，從網頁瀏覽、生產力應用，到串流影音與視訊會議皆能應對。

另外，驍龍C也是專為提供出色的電池續航力與能源效率而打造，與競品相比，在電池供電時具備更佳的能源效率與更快的效能。

高通提到，驍龍C平台讓OEM廠商能夠打造輕薄、低溫且安靜的筆電。透過宏碁、華碩、惠普與聯想的支持，該公司正將驍龍產品組合拓展至更多元的價格帶。

筆電 高通 華碩

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