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微星2026年獲利拚倍增

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
微星董事長徐祥。聯合報系資料照
微星董事長徐祥。聯合報系資料照

微星（2377）受惠中高階產品比重持續提高，帶動毛利率回升，加上輝達新款RTX Spark機種即將上市，法人看好，微星今年獲利挑戰倍增，全年每股純益將超過15元，遠優於去年的6.8元。

微星董事長徐祥之前表示，今年首要目標是守穩主要市場的市占率，致力維持產品價格與毛利穩定。

除了PC業務外，該公司在AI伺服器、AIoT及車載等領域皆取得不錯的進展，期望藉由新產品線的加速成長，來彌補DIY市場衰退缺口。

徐祥指出，今年整體PC市場需求下滑，尤其以DIY市場跌幅較大；商用PC市場因為有固定預算支撐，跌幅較小；消費性PC市場約下滑10%到20%。

微星今年將積極衝刺新產品與AI伺服器業務，例如車用與AIoT產品，已經在導入新客戶，但因需要驗證與小批量試產，產量與營收不會瞬間爆發。

另外，為配合輝達生產時程，Spark產品第3季底進入量產，首波將推出大約兩款筆電，以及一款小電腦。

AI伺服器方面，微星預期，2026年營收貢獻維持在中個位數百分比，主因是進入市場較晚，且取得輝達認證的難度較高，目前仍在努力中。

針對安謀（Arm）架構的Windows解決方案，微星主要針對高階研發人員、創作者與遊戲玩家設計，但相關App的翻譯與支援仍需要較長的時間完善。

微星第2季稅後純益29.99億元，雖然季減12.2%，但較去年同期大增123%，仍優於市場預期，且毛利率季增1個百分點、達16%，反映產品組合優化帶來的效應，單季每股純益3.55元；上半年稅後純益64.15億元，年增165%，每股純益7.59元。

法人表示，今年PC市場受到記憶體、CPU等關鍵零組件缺貨大漲價影響，終端需求不強，微星經營策略轉向提升獲利為主，整體資源往高毛利的中高階產品發展。

由於微星將推出RTX Spark相關產品Prestige N16 Flip AI，預購訂單已滿，預估2026年與2027年分別出貨8萬台與28萬台，貢獻營收80億與250億元，該產品單價高，毛利率優於平均水準，預期貢獻獲利4%與12%。

微星 輝達 市占率

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