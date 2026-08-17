億光法說會／下半年營運優於上半年 車用與高階光耦合器出貨加溫

LED封裝大廠億光（2393）17日舉行法說會，公司表示，隨著原物料成本漲勢趨緩並適度向終端客戶轉嫁，下半年毛利率與整體營收皆將優於上半年。營運核心成長動能持續鎖定車用與不可見光兩大領域，泰國新廠則預計於2027年下半年正式量產。

億光指出，受惠中國大陸電動車出口動能強勁，帶動車內外LED元件需求擴增，未來仍有相當大的成長空間。在利基市場布局方面，高階光耦合器切入AI伺服器電源控制模組，出貨比重已達兩成以上；第三類半導體亦獲充電樁訂單挹注，該線營收將維持雙位數增長。

新興應用方面，億光表示，已供應機械手臂、掃地機器人與無人機等零組件，並著手研發人形機器人與Micro LED光通訊技術。

資產活化進度上，億光苗栗銅鑼廠以34.58億元處分予信邦，預估於今年第4季完成交割，處分利益約22.58億元；目前上半年平均稼動率達六成至七成，足以支應訂單需求。

億光指出，因應地緣政治建置的泰國新廠，預計2027年3月完工進機、下半年試產並正式投產，初期鎖定高毛利消費性電子產品，今年泰國廠資本支出估約15億至20億元。

億光上半年累計營收104.00億元，年增3.02%，稅後純益9.50億元，年增4.77%，每股純益2.14元；第2季營收53.61億元，每股純益1.24元。目前不可見光產品占營收比重約40%，消費性電子占25%，車用與背光各占13%，照明占9%。