南山人壽獲利／前七月賺319.6億元 年成長逾110%

南山人壽17日公告7月及今年累計獲利，7月份合併自結稅後純益約為10.9億元，較上月衰退5.13%、年成長38.28%，主要反映保險合約服務利潤穩定攤銷及經常性收益貢獻；今年在投資收益、CSM（合約服務邊際）厚實累積的攤銷及經常性收益貢獻之下，累計前七月合併自結稅後純益約為319.6億元，年成長110.5%。

今年7月南山人壽受惠於投資型新商品熱銷，憑藉多元標的配置及符合台幣客戶偏好之商品優勢，展現強勁銷售爆發力；並搭配醫療險商品穩健挹注業績下，帶動單月合併新契約保費收入達358億元，較去年同期年增414%。

長壽社會來臨，南山人壽積極布局兼顧保障健康及財務安全的多元商品，協助保戶迎向百歲人生。近期資本市場熱絡，提升保戶對於投資型商品之需求，南山人壽鑫月雙享變額年金保險（BVA3）、南山人壽鑫富雙享2變額年金保險（BVA2）具每月資產撥回機制，提供穩定現金流，成為追求資產增長與現金流需求保戶的首選；南山人壽美利Fun鑫美元養老保險（定期給付型）（U1P10E2）主打固定利率，可預先鎖定滿期金額，切中追求穩定收益、規避市場風險的客戶需求，共同挹注業績成長動能。