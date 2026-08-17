聽新聞
0:00 / 0:00
堤維西甲種特別股 最後交易日9月30日
台灣證券交易所表示，堤維西（1522）發行之甲種特別股（堤維西甲特，股票代號：1522A）將於10月8日終止上市。
堤維西交通工業股份有限公司依據其發行之甲種特別股發行條件第3條、公司章程第七條之一及115年8月6日董事會決議，將以原實際發行價格每股新台幣50元全數收回甲種特別股，該特別股並於115年10月8日終止上市。
堤維西甲特（股票代號：1522A）最後交易日為115年9月30日，自115年10月1日起停止買賣、115年10月4日至115年10月8日停止過戶，115年10月8日為該特別股之收回基準日暨終止上市日。
115年度甲種特別股股息（自1月1日至10月7日，共計280天，約為每千股發放1,681元），將於該公司115年度盈餘分派案經116年股東常會決議通過後，依本次特別股收回基準日（即115年10月8日）股東名簿記載之特別股股東為分派對象，另由董事長訂定股息發放日發放之。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。