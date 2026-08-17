堤維西甲種特別股 最後交易日9月30日

台灣證券交易所表示，堤維西（1522）發行之甲種特別股（堤維西甲特，股票代號：1522A）將於10月8日終止上市。

堤維西交通工業股份有限公司依據其發行之甲種特別股發行條件第3條、公司章程第七條之一及115年8月6日董事會決議，將以原實際發行價格每股新台幣50元全數收回甲種特別股，該特別股並於115年10月8日終止上市。

堤維西甲特（股票代號：1522A）最後交易日為115年9月30日，自115年10月1日起停止買賣、115年10月4日至115年10月8日停止過戶，115年10月8日為該特別股之收回基準日暨終止上市日。

115年度甲種特別股股息（自1月1日至10月7日，共計280天，約為每千股發放1,681元），將於該公司115年度盈餘分派案經116年股東常會決議通過後，依本次特別股收回基準日（即115年10月8日）股東名簿記載之特別股股東為分派對象，另由董事長訂定股息發放日發放之。