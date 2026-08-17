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神隆法說會／擴大減重藥市場布局 啟動美台兩地GLP-1藥證申請

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

神隆（1789）擴大減重藥物GLP-1系列市場布局。公司17日表示，已正式向美國申請減重適應症針劑藥證送件，目前積極配合主管機關完成IR回覆；除了美國之外，台灣神隆也針對GLP-1系列，向台灣主管機關送件申請糖尿病針劑產品，目前亦積極回應主管機關審核中，期待能夠很快獲得藥證核准。

台灣神隆17日召開線上法說會，公司今年上半年合併營收13.38億元，上半年每股淨損0.02元，與去年同期比由盈轉虧。

公司表示，上半年自有原料藥部分核心品項透過優化產品組合與成本精進，支撐產品毛利表現；但由於客戶產品銷售放緩、生產排程與供應調整，以及轉投資公司營運缺口影響獲利表現。

台灣神隆表示，目前發展聚焦自有原料藥、委託研製及自有製劑三大事業發展。自有製劑方面，持續推進製劑產品在美、台等地註冊與取證，並布局其他非美潛力市場。

台灣神隆今年3月多發性硬化症Glatiramer Acetate針劑產品已正式出貨至美國，為產品商業化跨出重要一步，並將提升已取證產品商業化效益，深化市場布局；同時，已正式向美國申請減重適應症針劑藥證送件，目前積極配合主管機關完成IR回覆。

台灣市場部分，台灣神隆已於2025年底取得多發性骨髓瘤藥物Bortezomib台灣藥證，Bortezomib是第一個由神隆廠內自製生產，也是台灣國產自製唯一擁有FDA及TFDA雙證核可的多發性骨髓瘤針劑產品，今年6月已納入健保給付，實現台灣神隆成品藥的在地供應。

另外針對GLP-1系列，神隆已向主管機關送件的糖尿病針劑產品，目前亦積極回應主管機關審核中，期待能夠很快獲得藥證核准。

台灣神隆將配合政府推動國藥國產及強化供應鏈韌性政策，積極投入布局。外部戰略合作部分，持續擴大與策略夥伴的共同開發合作，拓展505(b)(2)產品的商業化參與機會，開發更多策略合作夥伴，爭取更多供應商機。

委託研製方面，聚焦胜肽、類固醇與細胞毒性產品等專長領域，持續優化產線產能配置，提升案件執行效率與供應彈性；整合技術、商務與產能評估，提升CDMO案件轉換效率；同時，提高國際曝光以拓展多元客戶來源，擴大業務開發管道。

展望未來，台灣神隆穩健推進三大核心事業版圖，進軍成品藥市場，持續推動更多具市場利基的產品藥證申請，協助建構國家醫療防線。並期待與國內製劑業者、醫療體系及產業夥伴深化合作，結合彼此專長，共同回應台灣疾病照護需求，提升台灣在地製藥能量與供應鏈韌性，為病患創造更具體且長期的醫療價值。

神隆 減重 法說會

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