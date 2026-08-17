大學光法說會／總經理：陸既有營運朝損平、明年迎新醫院

大學光（3218）總經理盧政宏17日表示，中國大陸既有營運正逐步朝損益兩平邁進，公司並掌握當地開放外商獨資醫院政策，在江蘇蘇州布局外商獨資三級眼科專科醫院，新增據點預計2027年第1季完成，隨新醫院布局推進，加上台灣屈光、白內障及兒童視力防控業務成長，看好下半年至明年營運表現。

大學光17日舉辦法說會。盧政宏表示，中國大陸開放9個城市設立外商獨資醫院，公司取得相關資格，希望將台灣累積的自費眼科醫療營運經驗導入中國大陸，與當地以醫保為主的市場做出差異化。蘇州新醫院總面積約3,200平方公尺，整體擴建計畫預計2027年完成，未來將作為大學光深耕華東市場的重要據點。

大學光今年第2季並將浙江泰學持股由70%提高至100%，未來中國大陸營收及獲利將全數反映於合併財報。盧政宏指出，今年仍有新醫院建設投入，拖累中國大陸獲利，但從既有營運來看，正逐步朝損益兩平前進，明年起有機會慢慢扳回今年投入造成的影響。

台灣本業也浮現回升訊號。大學光表示，過去一、兩年承壓的屈光手術已出現築底回升跡象，今年以來大學光平台手術量約年減10%至15%，但第2季衰退已縮至個位數，6月開始轉正，公司看好下半年傳統旺季帶動營運續升。

產品組合升級也成為屈光業務新動能。去年7月引進的EVO ICL，占整體屈光矯正術式比重已由約5%提高至10%，下一階段目標拉升至15%至20%；由於客單價較SMILE高約20%至30%，第4季還將推出V5新版本，有望進一步提升滲透率及平均客單價。

白內障手術上半年則年增約14%，由過去個位數成長加速至雙位數；兒童視力防控產品銷售金額年增16%，占台灣光學收入58%，高於去年全年的53%，公司看好9、10月開學季再迎高峰。面對AI眼鏡發展，大學光也已著手布局AI眼鏡配鏡需求，未來將結合既有專業驗配服務，拓展新的光學商機。

財務方面，大學光第2季營收11.26億元，年增10.1%，創單季新高；稅後純益2.26億元，年增432.7%，每股純益（EPS）2.67元。累計上半年營收22.16億元，年增3.3%；稅後純益5.07億元，年增25.2%，EPS 5.99元。第2季營業外收支淨損5,295.7萬元，公司表示，原持有的美債已於第2季全數處分，並改買台積電（2330）股票，未來台積電持股將反映在資產負債表，預期下半年不再有美債相關損失。