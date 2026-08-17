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台灣床墊第一股登場！床的世界拚9月上櫃、承銷價20元

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
床的世界17日舉辦上櫃前業績發表會，董事長陳三傑主持。記者侯思蘋／攝影
床的世界17日舉辦上櫃前業績發表會，董事長陳三傑主持。記者侯思蘋／攝影

台灣第一家首創專賣床墊的連鎖通路床的世界（2938）17日舉辦上櫃前業績發表會，董事長陳三傑表示，公司未來將以「產品升級、擴大台灣市占、拓展全球市場」為三大主軸，並以「床墊多品牌專賣通路」模式拓展市場，預計9月中以每股20元承銷價掛牌。

陳三傑表示，床墊屬於民生必需品，台灣內需市場具穩定需求，隨消費者愈來愈重視睡眠品質，床墊產品也逐步從傳統寢具朝睡眠品質改善及智慧化方向發展，市場需求仍具成長空間。

台灣床墊銷售通路分為「一般家具通路」、「單一品牌通路」與「多品牌專賣通路」三種型態。床的世界定位於多品牌專賣通路，比傳統家具店更專業、又比單一品牌店提供更多選擇，形成一站式購足的消費場景，也是公司高毛利結構的來源。依據公司財務資料，2023年至2025年毛利率穩定維持在67%至69%之間，2026年上半年毛利率更達69.22%。

產品結構方面，陳三傑表示，床的世界仍以床墊為核心，目前沒有大幅跨足家具市場的規劃，家具相關產品主要是配合消費者購買床墊時的需求，營收占比約5%。目前公司產品約65%為自有品牌、30%為代理品牌，其餘約5%為進口及家具、床架等產品，其中自有產品也是公司高毛利的主要來源。

通路布局方面，目前全台共有29個銷售據點，涵蓋12個縣市，並設有內湖、仁愛、北高雄等旗艦館，另跨足百貨專櫃；線上則布局官網及momo、蝦皮、PChome、Yahoo購物中心等平台，搭配子公司慕思實業發展電商品牌，形成虛實整合的銷售網絡。

陳三傑表示，公司品牌定位以中高階市場為主，中低價位產品則主要布局電商，不過目前電商每月營收不到100萬元，並非公司主要業務，實體門市仍是核心通路。主要原因在於床墊屬高度體驗型商品，每個人對軟硬度及舒適度需求不同，消費者仍需實際試躺後才能決定，實體通路因此具備一定優勢。

客單價方面，公司目前床墊平均單價約3.5萬至4.5萬元，不含床頭、床底等家具；相較之下，電商產品價格多落在2萬元以下，兩者在產品定位及價格帶上有所區隔。

床的世界 床墊

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