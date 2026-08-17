台灣神隆（1789）公布上半年營收 下半年推三大布局優化產能挹注營收

南科園區台灣神隆（股票代號1789）今天召開法說會，公布上半年合併美元營收4千2百30萬、新台幣營收13億3千8百萬元。上半年自有原料藥核心品項經優化產品組合與成本精進，支撐產品毛利表現；但因客戶產品銷售放緩、生產排程與供應調整及轉投資公司營運缺口，影響獲利表現。

台灣神隆表示，下半年將持續穩固三大業務布局並優化產能配置，挹注營收增長。將持續聚焦自有原料藥、委託研製及自有製劑三大事業發展，打造穩健的營運結構。自有原料藥業務將提升核心品項競爭力，深化市場與客戶需求掌握，鞏固供應鏈地位，積極拓展新客戶及新市場。

台灣神隆自有製劑持續推進製劑產品在美、台等地註冊與取證，並布局其他非美潛力市場。今年3月多發性硬化症Glatiramer Acetate針劑產品已出貨至美國，為產品商業化跨出重要一步，並將提升已取證產品商業化效益，深化市場布局。並已向美國申請減重適應症針劑藥證送件，目前積極配合主管機關完成IR回覆。

台灣市場部分去年底取得多發性骨髓瘤藥物Bortezomib台灣藥證，Bortezomib是第一個由神隆廠內自製生產，也是台灣國產自製唯一擁有FDA及TFDA雙證核可的多發性骨髓瘤針劑產品，今年6月已納入健保給付，實現台灣神隆成品藥的在地供應。

台灣神隆指出，GLP-1系列已送件糖尿病針劑產品，目前主管機關審核中，期待能夠很快獲得藥證核准。將配合政府推動國藥國產及強化供應鏈韌性政策，積極布局。外部戰略合作持續擴大與策略夥伴共同開發合作，拓展505(b)(2)產品的商業化參與機會，開發更多策略合作夥伴，爭取更多供應商機。

委託研製聚焦胜肽、類固醇與細胞毒性產品等專長領域，持續優化產線產能配置，提升案件執行效率與供應彈性。整合技術、商務與產能評估，提升CDMO案件轉換效率；同時，提高國際曝光以拓展多元客戶來源，擴大業務開發管道。

展望未來，台灣神隆將深耕台灣市場布局，強化在地供應韌性。穩健推進三大核心事業版圖，進軍成品藥市場，持續更多具市場利基產品藥證申請，協助建構國家醫療防線。期待與國內製劑業者、醫療體系及產業夥伴深化合作，結合彼此專長，共同回應台灣疾病照護需求，提升在地製藥能量與供應鏈韌性，為病患創造更具體且長期的醫療價值。