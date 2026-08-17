雲豹能源法說會／三大成長引擎發動 衝刺營運成長

雲豹能源（6869）17日舉行法人說明會，攜手旗下天能綠電（7842）、台普威能源（7921）共同說明營運成果與未來布局。隨AI資料中心與半導體先進製程持續推升用電需求，雲豹能源正加速整合集團在創能、儲能、綠電及AI資料中心的既有優勢，從能源供應進一步延伸至算力服務，搶攻AI基礎建設商機。

雲豹能源副總經理譚宇軒表示，集團成立「雲豹超算」，正式切入AI資料中心（AIDC）市場，業務涵蓋資料中心統包建置、營運託管及算力租賃，預計今年開始貢獻營收，明年隨AIDC建置及算力租賃服務陸續展開，相關營收可望倍數成長，成為集團新的長期成長動能。

看好AI帶動半導體產業與資料中心對綠電有強勁需求，天能綠電未來三年綠電交易維持高速成長，並透過併購台灣碳資產電業及持續評估同業整併，進一步擴大市占。目前天能在手綠電合約達341億度，今年上半年綠電轉供量已達3.05億度，超過去年全年近4.2億度的七成，持續鞏固國內民營售電市場領先地位。

儲能方面，台普威海外布局持續放大，日本已完成13座儲能案場併網，並成為主要營收與獲利來源；澳洲市場亦自7月起開始貢獻營收，目前掌握128MW／292MWh潛在開發案量，將複製日本「先建立實績、再擴大規模」的發展模式。同時，隨AI資料中心快速擴張，台普威也將進一步切入AIDC儲能需求，提供瞬時負載平滑、電力備援及能源管理等服務，擴大儲能在AI能源基礎建設中的應用。

回顧2026年上半年，雲豹能源合併營收34.98億元，營業毛利5.70億元、年增67%，毛利率達16.3%，較去年同期提升6.8個百分點；營業利益1.09億元、年增195%，反映本業獲利結構持續改善。其中，售電營收占比49%，成為集團最大營收來源；儲能工程占比23%，海外營收亦接近整體營收四分之一，顯示多元事業與海外布局效益逐步顯現。

雲豹能源總經理趙書閔表示，雲豹過去十年累積從創能、儲能到綠電供應的完整能力，下一階段將進一步串聯AIDC、SOFC等新事業，讓集團不同事業彼此協作、放大綜效，逐步建構一支能夠支撐AI產業發展的「能源艦隊」，將能源能力進一步延伸至算力基礎建設。

展望未來，除了綠電與儲能維持主要成長動能，甫完成交割的187MW太陽光電資產、AIDC、SOFC及海外工程亦將陸續挹注，預期海外營收維持雙位數成長，營業毛利率結構亦將隨多元布局逐年優化，多方位帶動集團進入新一輪擴張周期。