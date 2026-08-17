興櫃2026年上半年整體營收及獲利表現亮眼 賺最多的不是漢測是他

櫃買中心表示，興櫃公司應公告申報2026年第2季財務報告公司家數為356家（不含三家銀行、證券及保險公司），均已依規定期限完成公告申報作業。經統計上述356家興櫃公司上半年度整體營收總計約2,178億元，較2025年上半年度成長約18%，2026年上半年度整體獲利總計約66億元，較去年上半年度成長約267%，主要成長產業包含半導體業、電子零組件業及其他電子業，於各類股族群中表現突出。

貝爾威勒（7861）上半年度每股稅後純益（EPS）達22.85元，是興櫃獲利王，興櫃股王漢測（7856）以21.5元居次。其他包括和淞（6826）、丹立（7866）、慶康科技（8098）、創鉅材料（7918），上半年也都賺超過一個股本。

獲利方面，2026年上半年度賺超過一個股本（EPS超過10元）興櫃公司計有六家；EPS為5元以上未達10元的公司計有14家；2元以上未達5元的公司計有42家；合計62家公司EPS達2元以上，占整體興櫃公司17%，此外，興櫃公司2026年上半年度獲利公司家數計210家，占整體興櫃公司59%，顯示興櫃市場有許多基本面穩健的公司值得投資人關注。

櫃買中心表示，為服務投資大眾，櫃買網站提供興櫃公司EPS排名資訊，歡迎投資人於櫃買中心網站（www.tpex.org.tw>興櫃>興櫃公司資訊>統計報表>上櫃/興櫃公司財務排名>興櫃EPS排名）查詢利用。另可至公開資訊觀測站之「財務報表」項下查閱，或至「基本資料」項下查看財務報告電子書，並善用「財務比較e點通」（http://mopsfin.twse.com.tw/）及「財務及交易資訊重點專區」，以協助解讀並比較財務資料，作為投資決策參考。