床的世界拚上櫃！暫定承銷價20元 台灣首家床墊專賣店 IPO

床的世界（2938）17日舉辦上櫃前業績發表會。董事長陳三傑表示，將以「產品持續升級、擴大台灣市占率、賣到全世界」為三大主軸，透過睡眠3.0智能科技產品如傑伯斯AI智能助眠床、艾飛智慧床ibedding，將床墊從寢具升級為健康管理平台，並以自有工廠品質保證結合連鎖通路服務量能，推動品牌走向國際市場。

床的世界為台灣第一家首創專賣床墊的連鎖通路，以「床墊多品牌專賣通路」概念顛覆傳統家具行寄賣模式，「床的世界」既是通路名稱、也是床墊品牌名稱，通路與品牌合一。該公司7月營收6437.7萬元，年增10.52%；前七月累計營收4.27億元，年增3.73%，本次上櫃暫定每股承銷價20元。

台灣床墊銷售通路分為「一般家具通路」、「單一品牌通路」與「多品牌專賣通路」三種型態。床的世界定位於多品牌專賣通路，比傳統家具店更專業、又比單一品牌店提供更多選擇，形成一站式購足的消費場景，此一定位差異正是公司高毛利結構的來源。依據公司財務資料，2023年至2025年毛利率穩定維持在67%至69%之間，2026年上半年毛利率更達69.22%，展現通路定價能力與品牌經營的雙重優勢。

陳三傑表示，床的世界擁有同業難以複製的產銷合一體系。公司自1972年起投入彈簧床墊生產，1996年做出國產第一張獨立筒床墊，累積五十四年製床經驗、二十三年床墊專賣經驗。2011年成立百分之百持股子公司床的世界床業，於桃園中壢工業區興建5,000坪廠房，年產能達44K張，為國內最大床墊工廠，也是全亞洲唯一落實「一貫式垂直生產、一地完成全製程」的床墊工廠，從彈簧成型、車花、下墊組裝到包裝入倉全在同一廠區完成；主要供應商更直接向公司承租廠房、於同廠區內製造供料，形成即時料源，減輕庫存壓力並加速產製流程。

通路布局方面，公司全台布建29個銷售據點，橫跨台北、新北、桃園、宜蘭…等12個縣市，包含內湖、仁愛、北高雄等多家旗艦館，並跨足百貨專櫃；2010年開幕的台灣營運總部，為全亞洲唯一也是最大的床墊寢具展覽館。線上則同步經營自家官網與momo購物網、蝦皮商城、PChome、Yahoo！購物中心四大平台，並以子公司慕思實業專責電商品牌床墊，形成虛實整合的銷售網絡。

依據中華民國家庭收支調查推估，台灣中高階床墊一年產值約新台幣82億元，床的世界以2025年營收7.25億元計算，市占率約8.84%；若加計每年新屋約40萬張、新婚約10萬張、舊換新約100萬張的床墊需求，內需市場具備穩定的剛性支撐。