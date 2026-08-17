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自動化工業大展後天登場 但機器人概念股僅所羅門亮燈漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

「2026台灣機器人與智慧自動化展」暨「台北國際自動化工業大展」將於19日登場，上銀（2049）、新代（7750）、和椿（6215）、台達電（2308）、達明（4585）機器人、所羅門（2359）等大廠都參展，17日整體股價卻表現平平，僅所羅門強勢攻上漲停板，收175元，上銀上漲逾2%，達明上漲逾1%。

全球機器人產業核心焦點已從傳統的工業自動化，全面轉向「實體AI」與人形機器人的大規模商用化。今年展會展出的亮點，包含人形機器人、四足機器人、協作型機器人、無人載具系統等熱門AI機器人，並展出機械手臂、工業AI應用、工業電腦、能源解決方案及關鍵零組件等。

業內人士指出，全球人形機器人品牌正陸續跨入量產與商用部署期。其中，特斯拉（Tesla）已為Optimus安裝首代產線，準備擴大量產，Agility Robotics的Digit也進入商業部署，專用工廠年產能上看萬台。

不過，今日機器人概念股表現平平，上銀、大銀微系統（4576）、新代、全球傳動（4540）上漲2%，達明、直得（1597）上漲逾1%，僅所羅門有大漲。

所羅門在自動化大漲將展示可遠端協作的AI視覺軟體，以及透過自研的使用者介面，提供AI視覺檢測。法人指出，所羅門在人形機器人相關領域的部分，後續研發方向以「遠距主動視覺」為主 ，將有助於所羅門強化打入人形機器人供應鏈的競爭力。

所羅門第2季受惠業外收入貢獻71.5億元，歸屬於母公司業主淨利為每股純益64.5億，每股純益3.77元。

概念股 機器人 台北

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